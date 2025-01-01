Bilan 2025: l'environnement est «sacrifié» par Québec et Ottawa

L’année qui vient de s’écouler marque un « tournant inquiétant pour la démocratie environnementale» au Québec et au Canada, selon une quinzaine d’organisations qui ont tiré la sonnette d’alarme lundi matin.

Les groupes environnementaux ont convié les médias à la Maison du développement durable à Montréal pour dénoncer la multiplication des pièces législatives qui affaiblissent la protection de l’environnement.

Pendant ce temps, à Québec, le ministre de l'Environnement Bernard Drainville s’apprête à annoncer, lundi, qu’il compte réduire de moitié les délais pour les évaluations environnementales, selon plusieurs médias.

Dans les derniers mois au Québec, «une accumulation inédite de projets de loi fragilisant l’État de droit a été constatée, notamment par l’utilisation du bâillon, le dépôt d’omnibus et l’élargissement du pouvoir discrétionnaire du gouvernement», ont dénoncé les groupes environnementaux dans un communiqué.

Ces organisations, dont fait partie Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec), Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE) et Nature Québec, citent plusieurs pièces législatives préoccupantes.

Par exemple: le projet de loi 69 sur l’énergie, le projet de loi 97 sur le régime forestier, le projet de loi omnibus 81, le projet de loi 93 qui a exproprié la municipalité de Blainville d'un terrain pour permettre à l'entreprise américaine Stablex d'agrandir, le projet de loi 7, et le récent projet de loi de Constitution.

Toutes ces décisions mises ensemble «traduisent une tendance lourde d’effritement de l’État de droit et d’affaiblissement des garde-fous démocratiques», selon ces organisations.

L'environnement est également «sacrifiée» par le fédéral

Les organisations réunies lundi matin à Montréal ont également dénoncé le gouvernement libéral de Marc Carney, qui «oppose constamment l’environnement au développement économique».

L’adoption du projet de loi C-5 et le dépôt du projet de loi C-15 (loi budgétaire), actuellement discuté au Parlement canadien, sont des exemples de pièces législatives qui affaiblissent le droit environnemental.

Les organisations environnementales invitent la population «à se mobiliser pour préserver la démocratie, la protection de l’environnement et le respect des savoirs et de la science, devenus des parties intégrantes de nos valeurs sociétales fondamentales».

Vigilance OGM, Fondation Rivières, Fondation David Suzuki, Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets, Regroupement national des Conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ), Eau Secours, Équiterre, Réseau québécois des groupes écologistes (RQGE), Réseau Demain le Québec, Greenpeace Canada et Mères au front, font également partie des groupes qui se sont réunis lundi pour dénoncer l’affaiblissement des lois qui protègent l’environnement.

Stéphane Blais, La Presse Canadienne