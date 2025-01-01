Une tempête hivernale et de la pluie verglaçante pour clôturer l'année

Un important cocktail météorologique, mêlant pluies verglaçantes et rafales de vent, va toucher le Québec dans la nuit de dimanche à lundi. Environnement et Changement climatique Canada a lancé une alerte orange de pluie verglaçante dans le sud du Québec et le secteur de l'Abitibi connaîtra quant à lui une importante tempête hivernale.

Selon le météorologue à Environnement et Changement climatique Canada, Julien Pellerin, la pluie verglaçante devrait surtout tomber entre 5 h et 9 h dans la Grande région de Montréal, la Montérégie et la Vallée du Richelieu. Le mauvais temps pourrait provoquer des conditions routières particulièrement difficiles dans ces secteurs.

Les accumulations de glace devraient ensuite fondre en fin de matinée dans ces secteurs. Au total, une quinzaine de millimètres de pluie verglaçante devraient tomber sur la Couronne Nord, Laval, les Basses-Laurentides, Saint-Jérôme et Lachute. M. Pellerin indique que ce système météorologique devrait ensuite laisser la place dans la nuit de lundi à mardi à de la neige qui s'accumulera par-dessus les accumulations de glace accompagnée de rafales pouvant aller jusqu'à 70 km/h de l'Abitibi jusqu'à Montréal.

«Dépendamment des accumulations de verglas sur les infrastructures, sur les branches, on pourra avoir un rehaussement des pannes électriques causées justement par la combinaison des vents et de l'accumulation de glace», a expliqué M. Pellerin à La Presse Canadienne.

Une tempête de neige majeure touchera également le secteur de l'Abitibi, Rouyn, Lassard et Amos, avec presque 50 cm de neige au cours de la journée.

Des températures arctiques frapperont également plusieurs secteurs du Québec au cours de la semaine et feront baisser le mercure jusqu'à -38°C.

Quentin Dufranne, La Presse Canadienne