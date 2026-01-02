Au CHUL du CHU de Québec-Université Laval
Le premier bébé de l'année 2026, au Québec, serait né dans la Capitale-Nationale
Le premier bébé de l'année 2026 au Québec serait né au CHUL du CHU de Québec-Université Laval, à 00 h 02 jeudi.
Il s'agit d'une fille nommée Lessy-Ann, pesant 3970 grammes et mesurant 51,5 centimètres, a annoncé l'hôpital situé à Québec. Elle est la première enfant d'Alyson Brown-Tremblay et de Stéphanie Lévesque. Les mères et l'enfant se portent bien.
«Le CHU tient à féliciter chaleureusement les nouveaux parents et à leur transmettre tous ses vœux de bonheur», a écrit le centre hospitalier dans un communiqué.
À Montréal, au Centre universitaire de santé McGill (CUSM), le premier bébé de l'année a vu le jour à 00 h 46. Il s'agit aussi d'une petite fille, appelée Sophia, pesant 3600 grammes. Ses parents, Miriam Azer et Maged Youssef, sont originaires de Vaudreuil.
La mère et l'enfant vont bien.
«Félicitations à Miriam et Maged pour l’arrivée de leur bébé, et meilleurs vœux de bonheur à toute la famille !», a affirmé le CUSM, par voie de communiqué.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
DT1: la santé physique et psychosociale serait moins bonne après la ménopause
La santé physique et psychosociale des femmes présentant un diabète de type 1 semble moins bonne après la ménopause, ce qui pourrait nécessiter une réévaluation du plan de traitement, conclut une chercheuse montréalaise. Plus concrètement, les femmes ménopausées présentaient un risque plus élevé de rétinopathie, de maladies ...LIRE LA SUITE
L'entraînement isométrique pourrait contrôler la tension artérielle
Une ou deux séances d’entraînement isométrique par semaine pourraient assurer le maintien à court terme de baisses de la tension artérielle, selon les conclusions d’une étude publiée en ligne dans la revue BMJ Open Sport & Exercise Medicine. Une seule séance par semaine peut contribuer à préserver des bienfaits significatifs pour la ...LIRE LA SUITE
La Journée nationale de la vérité et de la réconciliation
Mercredi, pour la cinquième année consécutive, les Canadiens de tout le pays célébreront la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, en hommage aux survivants des pensionnats autochtones et à ceux qui ne sont jamais rentrés chez eux. À partir du XIXe siècle, plus de 150 000 enfants autochtones du Canada ont été ...LIRE LA SUITE