Selon des chercheurs de l'Université Laval
Alcool: l'étiquetage donne une fausse impression de santé aux consommateurs
Les informations nutritionnelles qu'on retrouve sur certaines boissons alcoolisées portent les consommateurs à conclure, erronément, que ces produits sont bons pour la santé, ont constaté des chercheurs de l'Université Laval.
Dans les faits, a rappelé l'auteure de l'étude, aucune quantité d'alcool n'est sans danger pour la santé.
«L'alcool a vraiment été normalisé dans notre société, donc c'est vraiment un défi de communiquer aux consommateurs quels sont ses effets sur la santé», a dit Lana Vanderlee, qui est professeure à l’École de nutrition de l’Université Laval et chercheuse au Centre NUTRISS de l’institution québécoise.
Au Canada, les boissons dont la teneur en alcool se situe sous 0,5 % doivent afficher un tableau de valeur nutritive sur leur contenant. Les boissons qui contiennent plus de 0,5 % d’alcool sont exemptées de cette obligation, à moins qu’une allégation nutritionnelle ― comme 'moins de sucre' ― figure sur l’étiquette.
Et lorsqu’il y a un tableau, la réglementation exige qu’il ait le même format que celui qui se trouve sur les aliments.
La présence d'un tel tableau sur l'étiquette d'un produit porte toutefois trois personnes sur dix à conclure qu'il s'agit d'un meilleur choix pour la santé qu'un produit qui n'en comporte pas un, ont découvert la professeure Vanderlee et ses collègues.
On dispose de «preuves solides» que l'apposition d'étiquettes d'avertissement sur le devant des bouteilles d'alcool permet de communiquer efficacement aux consommateurs les risques liés à la consommation d'alcool, a rappelé la professeure Vanderlee.
«Mais parallèlement, nous parlons d'informations nutritionnelles, car plusieurs estiment que les consommateurs ont le droit de savoir ce que contiennent leurs boissons alcoolisées, a-t-elle ajouté. Le problème est que ces informations nutritionnelles ont un effet 'halo santé' qui les fait automatiquement apparaître comme saines.»
On fait donc fausse route en supposant que l'ajout d'informations nutritionnelles sur les boissons alcoolisées permettra aux consommateurs de faire des choix éclairés, a ajouté la professeure Vanderlee, «puisqu'avec l'alcool, le risque est là, peu importe la valeur nutritive».
«Donner à ces produits une apparence de santé n'est vraiment pas ce qu'on cherche comme résultat», a-t-elle dit.
Son équipe et elle ont mené une enquête en ligne auprès d'un peu moins de 4000 personnes. Les chercheurs ont présenté aux participants quatre étiquettes destinées à être apposées à l’arrière d’une bouteille de vin.
La première ne présentait aucune information nutritionnelle alors que la seconde portait un tableau d’information nutritionnelle standard. Les étiquettes 3 et 4 présentaient sensiblement les mêmes informations (calories, sucre), mais l’une sous forme de texte et l’autre sous forme de tableau dont le titre ne faisait pas référence à la nutrition.
Presque le tiers des participants qui ont vu la deuxième étiquette ont ensuite estimé qu'il serait bon pour la santé de boire ce vin. Un participant sur cinq a répondu la même chose pour les étiquettes 1 et 4, et un participant sur quatre pour l'étiquette 3.
Autrement dit, l'étiquette qui affichait le tableau d’information nutritionnelle du même type que celui des aliments était plus susceptible d'inciter les consommateurs à conclure que le produit pouvait être bon pour la santé.
L’information nutritionnelle crée la fausse impression que ces produits peuvent être bons pour la santé, a dénoncé la professeure Vanderlee, «ce qui n’est pas le cas». Elle rappelle que l’alcool est «un facteur important de mortalité et de maladies, dont sept types de cancer, et il n'y a pas de seuil minimal sécuritaire de consommation».
«On trouve les boissons alcoolisées dans nos épiceries, souvent sur les mêmes tablettes que les boissons sucrées ou les boissons énergisantes, a-t-elle conclu. Mais avec l'alcool, on parle d'une substance (qui peut créer une dépendance), psychoactive et (qui est associée) au cancer.»
Les conclusions de cette étude ont été publiées par le journal Preventive Medicine.
-------
Sur internet:
https://www.ccsa.ca/fr/conseils-outils-et-ressources/consommation-de-substances-et-dependance/alcool/reperes-canadiens-sur
Jean-Benoit Legault, La Presse Canadienne
RECOMMANDÉS POUR VOUS
DT1: la santé physique et psychosociale serait moins bonne après la ménopause
La santé physique et psychosociale des femmes présentant un diabète de type 1 semble moins bonne après la ménopause, ce qui pourrait nécessiter une réévaluation du plan de traitement, conclut une chercheuse montréalaise. Plus concrètement, les femmes ménopausées présentaient un risque plus élevé de rétinopathie, de maladies ...LIRE LA SUITE
L'entraînement isométrique pourrait contrôler la tension artérielle
Une ou deux séances d’entraînement isométrique par semaine pourraient assurer le maintien à court terme de baisses de la tension artérielle, selon les conclusions d’une étude publiée en ligne dans la revue BMJ Open Sport & Exercise Medicine. Une seule séance par semaine peut contribuer à préserver des bienfaits significatifs pour la ...LIRE LA SUITE
La Journée nationale de la vérité et de la réconciliation
Mercredi, pour la cinquième année consécutive, les Canadiens de tout le pays célébreront la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, en hommage aux survivants des pensionnats autochtones et à ceux qui ne sont jamais rentrés chez eux. À partir du XIXe siècle, plus de 150 000 enfants autochtones du Canada ont été ...LIRE LA SUITE