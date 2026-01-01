Des alertes de froid glacial balayent le pays et le Québec n'y échappe pas

Des alertes de froid glacial balayent le pays vendredi matin, certaines régions prévoyant des températures ressenties de -50°C, et le Québec ne devrait pas être épargné en fin de semaine.

Environnement Canada a publié des avertissements de froid pour plusieurs secteurs du Québec, notamment au nord de la province.

Le temps froid est attendu dès vendredi soir jusqu'à dimanche matin. «Le temps sera venteux et les valeurs de refroidissement éolien oscilleront entre -35 et -40 la nuit», a précisé l'agence fédérale.

Les températures ressenties pourraient même atteindre -50°C dans le nord du Québec.

Bien que le sud de la province ne fasse pas l'objet d'une alerte météorologique, il n'échappera pas au refroidissement dans les prochains jours.

Dès vendredi soir, un refroidissement éolien de -20°C est prévu à Montréal et devrait continuer de baisser jusqu'à -35°C au cours de la nuit, selon les prévisions. Il devrait se poursuivre samedi, avec un refroidissement éolien de -36°C attendu en matinée.

Des températures similaires sont prévues dans le coin de Québec, de Sherbrooke ou encore de Trois-Rivières.

La vague de froid est toutefois bien plus rude dans d'autres secteurs du Canada. L'agence fédérale a publié des alertes météorologiques orange pour l'ensemble de la Saskatchewan et du Manitoba, ainsi que pour la majeure partie du nord de l'Ontario, mettant en garde contre des conditions météorologiques extrêmes susceptibles de causer des dommages importants, des perturbations et des répercussions sur la santé.

Les résidants de ces régions peuvent s'attendre à des températures ressenties entre -45 et -50°C avant un lent réchauffement prévu pour la fin de semaine.

Il fait si froid à Toronto que des équipes de sensibilisation supplémentaires ont été déployées pour inciter les gens à se mettre à l'abri.

Dès la fin de semaine, on prévoit un refroidissement éolien entre -30 et -37°C dans tout le Nouveau-Brunswick à partir de samedi, les températures les plus basses étant attendues dans le nord-ouest de la province jusqu'à dimanche.