De 20 à 30 millimètres de pluie verglaçante

Les autorités feront le point sur le cocktail météo «potentiellement critique»

durée 12h00
10 mars 2026
Par La Presse Canadienne

Plusieurs alertes météorologiques publiées par Environnement Canada pour le sud du Québec font part d’une «situation potentiellement critique de pluie verglaçante» prévue de mercredi à jeudi.

Le cocktail météo pouvant amener de 20 à 30 millimètres de pluie verglaçante «pourrait durer jusqu'à 24 heures et paralyser certains services» dans les régions suivantes : Grand Montréal, Montérégie, Outaouais, Lanaudière, Laurentides, Parc du Mont-Tremblant, Mauricie, Drummondville et Québec.

L'épisode de pluie verglaçante devrait débuter tôt mercredi et durer jusqu'à 24 heures et presque toute la province serait touchée d'une manière ou d'une autre par ce système.

« Il y aura vraisemblablement des retards et des annulations dans les transports. Des pannes de courant prolongées sont probables. Le poids de la glace causera probablement d’importants dommages aux biens, aux bâtiments et aux arbres», souligne l’agence fédérale sur son site Internet.

Toujours selon Environnement Canada, le temps restera froid pour les jours subséquents, ce qui pourrait compliquer et retarder le rétablissement complet des services.

Des fonctionnaires d'Environnement et Changement climatique Canada tiendront une séance d'information technique mardi avant-midi pour informer les médias du système météorologique à venir.

À Montréal, l’administration Martinez Ferrada fera le point avec les médias mardi après-midi pour discuter des préparatifs en prévision de l’épisode de verglas qui devrait affecter la métropole.

Stéphane Blais, La Presse Canadienne

