Intelligence artificielle
Les publications de 2016 sur les réseaux sociaux: une mine d’or pour l’IA
L’intelligence artificielle (IA) pourra remercier les personnes qui ont suivi la récente tendance consistant à publier des photos ou des vidéos de 2016 sur les réseaux sociaux, selon des experts.
Le volume élevé d’images est une mine d’or pour quiconque a besoin de données pour entraîner des modèles d’IA, et leur étiquetage clair facilite encore davantage l’apprentissage de la technologie sur la façon dont les personnes, les lieux et les choses changent au fil du temps.
Nicolas Papernot, professeur agrégé en génie informatique et en sciences informatiques à l’Université de Toronto, explique que la collecte et l’étiquetage des données de 2016 sont généralement coûteux et prennent beaucoup de temps.
Il ajoute que les publications sur les réseaux sociaux rendent ce travail plus efficace et plus abordable, car le public le fait pour les entreprises.
Sarah Saska, cheffe de la direction du cabinet de conseil Feminuity, précise qu’une fois qu’un modèle est formé à partir des données, il apprend comment notre identité persiste ou change au fil du temps.
Elle ajoute qu’il peut ensuite être utilisé pour nous suivre, nous identifier des années plus tard, même après que notre apparence ait changé, et créer des vidéos fausses, mais crédibles, de nous.
Tara Deschamps, La Presse Canadienne
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