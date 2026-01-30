Troisième trimestre de 2025
L'écart de revenu entre les plus riches et les plus pauvres s'est creusé au Canada
L'écart entre les ménages les mieux nantis et ceux qui se trouvent au bas de l'échelle s'est creusé au troisième trimestre de l'année dernière, d'importants gains réalisés sur les marchés financiers ayant profité aux riches.
Selon Statistique Canada, l'écart entre la part du revenu disponible des ménages appartenant aux 40 % les plus riches et celle des ménages appartenant aux 40 % les plus pauvres est passé à 47,5 points de pourcentage au troisième trimestre 2025, contre 46,3 points de pourcentage au même trimestre de l'année précédente.
L'agence indique que les 20 % les plus pauvres ont vu leur revenu disponible baisser en moyenne de 0,5 % au cours du trimestre par rapport à l'année précédente et ont été le seul groupe à ne pas enregistrer d'augmentation.
Parallèlement, le revenu disponible moyen des 20 % les plus riches a augmenté de 4,3 % par rapport à l'année précédente.
Le rapport souligne également que l'écart de richesse s'est creusé au troisième trimestre, les 20 % les plus riches détenant 65,5 % de la valeur nette totale du Canada — soit en moyenne 3,5 millions de $ par ménage — tandis que les 40 % les plus pauvres ne représentaient que 3,1 % de la valeur nette totale — soit en moyenne 82 100 $ par ménage.
L'écart était de 62,4 points de pourcentage au troisième trimestre de 2025, en hausse de 0,5 point de pourcentage par rapport à l'année précédente.
La Presse Canadienne
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