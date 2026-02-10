Pour plus de 84 millions $
Ottawa prévoit d'ajouter 8000 nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques
Le gouvernement fédéral compte augmenter le nombre de bornes de recharge pour véhicules électriques disponibles à travers le pays dans le cadre de sa nouvelle stratégie automobile.
Ottawa prévoit de dépenser plus de 84 millions $ pour ajouter 8000 bornes de recharge pour véhicules électriques au parc existant, qui compte déjà plus de 30 000 bornes.
La semaine dernière, le premier ministre Mark Carney a annoncé qu'Ottawa allait consacrer 1,5 milliard $ à l'infrastructure pour les véhicules électriques au Canada dans le cadre d'une série de changements apportés à la stratégie automobile fédérale.
Cette annonce comprenait le retour du programme de remise sur les véhicules électriques, offrant aux Canadiens jusqu'à 5000 $ pour l'achat d'un véhicule entièrement électrique admissible et 2500 $ pour les hybrides rechargeables, avec des remises dégressives chaque année jusqu'en 2030.
M. Carney a également annoncé la fin de l'obligation de vente de véhicules électriques au profit de normes d'émissions plus strictes pour le secteur automobile.
Le gouvernement fédéral s'engage également à verser 5,7 millions $ pour aider les entreprises à passer à des options plus économes en carburant et 7,2 millions $ pour mieux informer les Canadiens sur les véhicules électriques et les carburants propres.
La Presse Canadienne
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