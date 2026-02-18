Résidence permanente
Ottawa élargit l'accès au système Entrée express pour certains immigrants
La ministre de l'Immigration, Lena Diab, ajoute trois nouveaux volets de résidence permanente au système Entrée express du Canada. Ces volets couvrent diverses professions, notamment les chercheurs et le personnel militaire.
Ils sont également ouverts aux cadres supérieurs possédant une expérience de travail au Canada et s'inscrivent dans la stratégie fédérale visant à attirer les «meilleurs talents» au pays, selon Mme Diab.
Le secteur des transports est également ciblé par Entrée express pour les pilotes, les mécaniciens aéronautiques et les inspecteurs.
Un nouveau volet sera créé pour les militaires étrangers recrutés par les Forces armées canadiennes comme médecins, membres du personnel infirmier et pilotes militaires.
Ces nouveaux volets s'ajoutent aux catégories existantes d'Entrée express qui concernent les médecins, le personnel infirmier, les dentistes, les pharmaciens, les charpentiers, les plombiers et autres travailleurs spécialisés.
Le plan des niveaux d'immigration de 2026 privilégie l'immigration économique permanente tout en réduisant les admissions temporaires, particulièrement pour les étudiants.
«En affinant le système Entrée express afin de cibler les compétences dont nos collectivités ont réellement besoin, nous renforçons notre marché du travail, soutenons les priorités provinciales et veillons à ce que les personnes nouvellement arrivées puissent contribuer dès leur arrivée», a souligné Mme Diab par communiqué.
David Baxter, La Presse Canadienne
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