Ottawa investit plus de 41 millions $ dans la recherche sur le cancer

Par La Presse Canadienne

Le gouvernement fédéral annonce un investissement de plus de 41 millions $ dans la recherche sur la prévention du cancer

Selon un communiqué, six organismes de financement de la recherche ont contribué à ce financement, dont les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), l’Institut de recherche Terry Fox et la Société canadienne du cancer.

L'Agence de recherche et développement médical du Japon, la Société de recherche sur le cancer et BioCanRx ont également contribué financièrement.

Le communiqué précise que ce financement permettra de soutenir 19 équipes qui travailleront au cours des cinq prochaines années à l’élaboration et à la diffusion de nouvelles approches pour favoriser la prévention du cancer, la réduction des risques de cancer et à l'amélioration du dépistage précoce.

Les IRSC ont investi 18,5 millions $, l’Institut de recherche Terry Fox 10 millions $ et la Société canadienne du cancer 7 millions $.

La ministre de la Santé, Marjorie Michel, affirme que la recherche en prévention est essentielle à la protection des Canadiens et que la collaboration la rend possible.

«La recherche peut sauver des vies et alléger le fardeau du cancer. Or, pour y parvenir, nous devons tous mettre la main à la pâte, y compris les scientifiques, les cliniciens, les stagiaires, les survivants, les familles et les militants de la lutte contre le cancer, entre autres», a-t-elle déclaré.

«Chaque réussite individuelle profite à la collectivité.»

Catherine Morrison, La Presse Canadienne

