Entre janvier 2025 et janvier 2026
Québec a perdu plus de 50 000 immigrants temporaires depuis l'an dernier
Le nombre de résidents non permanents a diminué de 51 413 entre janvier 2025 et janvier 2026 au Québec, selon l’Institut de la statique du Québec (ISQ).
C’est dans la catégorie des titulaires de permis de travail que la baisse est la plus significative. Ils sont passés de 231 732 à 194 629 entre 2025 et 2026. Il s’agit d’une baisse de 37 103.
On observe aussi une baisse de 14 247 des titulaires de permis d'études.
Le nombre de demandeurs d’asile a toutefois augmenté au Québec. Il est passé de 179 017 à 191 492 entre 2025 et 2026.
Rappelons que Québec et Ottawa ont mis en place des politiques pour diminuer l’immigration temporaire.
L’ISQ précise toutefois qu’il s’agit de données provisoires. En effet, la baisse de résidents non permanents pourrait fluctuer en raison de l’annonce du fédéral la semaine dernière pour renouveler les permis de travail de travailleurs étrangers temporaires pour une durée maximale de 12 mois.
Également, la population canadienne a diminué dans les derniers mois de l’an dernier, principalement en raison d’une baisse du nombre d’immigrants non permanents, selon les estimations de Statistique Canada.
Ces estimations indiquent une diminution d’environ 102 000 personnes au Canada en 2025.
Cette baisse survient à la suite d’une diminution de plus de 171 000 personnes du nombre de résidents non permanents entre le 1er octobre 2025 et le 1er janvier 2026, ce qui, selon Statistique Canada, est le principal facteur de ce déclin démographique trimestriel.
- Avec les informations de David Baxter, de La Presse Canadienne
Thomas Laberge, La Presse Canadienne
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