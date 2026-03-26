L'appel d'offres éolien serait lancé au début du mois d'avril
Des agriculteurs demandent à Hydro-Québec de suspendre son appel d'offres éolien
Des agriculteurs, des élus municipaux et des travailleurs d'Hydro-Québec unissent leurs voix pour dénoncer les projets d’implantation d’éoliennes en terres agricoles et demandent à Hydro-Québec de suspendre son appel d'offres éolien prévu au début du mois d'avril.
Les terres agricoles n'occupent que 2 % du territoire québécois et pourtant, Hydro-Québec prévoit, dans les prochaines années, des centaines d’éoliennes en terres agricoles, selon les estimations de l'Union des producteurs agricoles (UPA).
Hydro-Québec compte ajouter 10 000 mégawatts (MW) de nouvelle capacité éolienne d'ici 2035 et «l'appel d'offres 2026 cible un potentiel de 5000 MW presque entièrement en zone agricole», a dénoncé le président général de l'UPA, Martin Caron, jeudi matin lors d’une conférence de presse à Longueuil.
L’UPA, le Syndicat canadien de la fonction publique - Québec (SCFP-Québec), Vent d'élus ainsi que le Regroupement vigilance énergie Québec (RVÉQ) demandent au gouvernement de mandater le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) pour réaliser une analyse générique de la filière éolienne.
Ils demandent également à Hydro-Québec de suspendre son appel d'offres éolien.
«Le développement éolien au Québec s'est fait, et continue de se faire, sans obtenir le consentement des centaines de milliers de personnes en milieu rural qui en subiront les nuisances. La filière se développe à vitesse grand V avant même d'en avoir évalué les conséquences à l'échelle de la province. C'est pourquoi le BAPE générique est désormais essentiel», a indiqué Rachel Fahlman, présidente de Vent d'élus.
Hydro-Québec prévoit lancer un nouvel appel d’offres pour des projets d’énergie éolienne dans les prochaines semaines.
Plusieurs secteurs au sud du fleuve Saint-Laurent ont été ciblés comme ayant le potentiel d’accueillir un parc éolien d’ici 2035.
Stéphane Blais, La Presse Canadienne
RECOMMANDÉS POUR VOUS
DT1: la santé physique et psychosociale serait moins bonne après la ménopause
La santé physique et psychosociale des femmes présentant un diabète de type 1 semble moins bonne après la ménopause, ce qui pourrait nécessiter une réévaluation du plan de traitement, conclut une chercheuse montréalaise. Plus concrètement, les femmes ménopausées présentaient un risque plus élevé de rétinopathie, de maladies ...LIRE LA SUITE
L'entraînement isométrique pourrait contrôler la tension artérielle
Une ou deux séances d’entraînement isométrique par semaine pourraient assurer le maintien à court terme de baisses de la tension artérielle, selon les conclusions d’une étude publiée en ligne dans la revue BMJ Open Sport & Exercise Medicine. Une seule séance par semaine peut contribuer à préserver des bienfaits significatifs pour la ...LIRE LA SUITE
La Journée nationale de la vérité et de la réconciliation
Mercredi, pour la cinquième année consécutive, les Canadiens de tout le pays célébreront la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, en hommage aux survivants des pensionnats autochtones et à ceux qui ne sont jamais rentrés chez eux. À partir du XIXe siècle, plus de 150 000 enfants autochtones du Canada ont été ...LIRE LA SUITE