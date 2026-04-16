Seule industrie concernée
Pétrole et gaz canadien: les émissions continuent d'augmenter
Le Canada a légèrement baissé ses émissions de GES en 2024, mais les émissions du secteur du pétrole et du gaz canadien ont continué d’augmenter, selon l'inventaire officiel de gaz à effet de serre du Canada.
Le secteur pétrolier et gazier, principale industrie responsable des changements climatiques, a pour une quatrième année de suite augmenté sa quantité de GES au Canada en produisant 208 mégatonnes d'équivalent CO2.
La production de pétrole et de gaz est, encore une fois, la seule industrie au pays qui continue d’augmenter ses gaz à effet de serre.
Les transports (151 Mt), nourris par l'industrie du pétrole et du gaz, sont le deuxième secteur le plus polluant.
Les transports, l’électricité (151 Mt), l’industrie lourde (77 Mt), les bâtiments (81 Mt), l’agriculture (70 Mt), les déchets (23 Mt), le charbon (3 Mt) et l’industrie manufacturière légère, la construction et l’exploitation forestière (22 Mt) ont tous réussi à baisser ou stabiliser leurs émissions de GES.
En 2024, les émissions de GES du Canada étaient de 685 mégatonnes d'équivalent dioxyde de carbone (Mt d’éq CO2), une diminution de 2 Mt (-0,3 %) par rapport aux estimations révisées de 2023 et une diminution de 78 Mt (-10 %) par rapport à 2005.
Rappelons que dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat, le Canada s’était engagé à réduire ses émissions de 40 à 45 % d’ici 2030 par rapport à ce qu’elles étaient en 2005.
Stéphane Blais, La Presse Canadienne
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