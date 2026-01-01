L'allocation fédérale pour l'épicerie et les besoins essentiels arrivera le 5 juin

Le chèque des libéraux destiné à aider les familles confrontées au coût élevé de la vie arrivera le 5 juin.

Le premier ministre Mark Carney a annoncé en janvier qu'Ottawa verserait un paiement direct équivalant à 50 % de la valeur annuelle totale du crédit pour la TPS/TVH existant du gouvernement, qui s'appellera désormais l'Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels.

Ce programme offre un soutien aux ménages à faible revenu. Toute famille admissible ayant produit sa déclaration de revenus de 2024 et bénéficiant déjà du crédit d'impôt trimestriel recevra automatiquement ce «complément» unique.

Ottawa indique qu'un couple ayant deux enfants ayant un revenu net de 40 000 $ recevrait 533 $ en juin, tandis qu’une personne seule gagnant 25 000 $ par an recevrait la moitié de ce montant.

Les versements trimestriels réguliers du crédit d'impôt augmenteront également de 25 % pendant cinq ans à compter de juillet.

Au total, le gouvernement fédéral estime qu’une famille de quatre personnes pourrait recevoir jusqu’à 1890 $ cette année et qu’une personne seule pourrait recevoir jusqu’à 950 $ grâce à cette augmentation de la prestation.

The Canadian Press, La Presse Canadienne