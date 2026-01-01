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Réduire de 5% d'ici 2045

Des organismes réclament des règles strictes pour réduire le vapotage chez les jeunes

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1 juin 2026
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Par La Presse Canadienne

Plusieurs organisations de santé exhortent le gouvernement fédéral à réduire la consommation de nicotine chez les Canadiens à moins de 5% de la population d'ici 2045 alors que le vapotage gagne du terrain chez les jeunes.

Les Hagen, directeur général d’Action sur le tabagisme et la santé, a souligné que la consommation de nicotine a augmenté de manière exponentielle chez les Canadiens âgés de 25 ans et moins, ce qu’il qualifie de «préoccupation majeure».

M. Hagen a précisé que plusieurs revues systématiques publiées ont montré que le vapotage crée une voie de la nicotine dans le cerveau, ce qui rend les jeunes plus susceptibles de commencer à fumer des cigarettes.

Le consensus sur la réduction de la consommation de nicotine est issu d’une table ronde de deux jours sur la réduction de la consommation de tabac et de nicotine au Canada, organisée en amont de la Journée mondiale sans tabac dimanche.

M. Hagen a indiqué que 5 millions de Canadiens de moins consomment du tabac aujourd’hui par rapport aux niveaux d’il y a 26 ans, ce qu’il qualifie d’excellente nouvelle.

Il a réclamé des mesures plus strictes contre les produits de vapotage, telles que des restrictions sur les arômes, davantage d’avertissements sanitaires sur les emballages et une interdiction des ventes en ligne, afin de contribuer à la réalisation des objectifs fixés pour 2045.

Flory Doucas, codirectrice de la Coalition québécoise pour la lutte contre le tabagisme, a abondé dans le même sens.

«La priorité absolue est de finaliser la réglementation nationale proposée restreignant les saveurs dans les produits de vapotage. Nous demandons à la ministre de la Santé, Marjorie Michel, d'agir immédiatement afin de faire avancer cette politique cruciale», a-t-elle affirmé par voie de communiqué.

La Presse Canadienne

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