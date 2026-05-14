Retour de leur voyage vers la face cachée de la Lune
L'Agence spatiale canadienne accueille l'équipage d'Artemis II
L'astronaute canadien Jeremy Hansen et le reste de l'équipage d'Artemis II ont reçu un accueil triomphal au siège de l'Agence spatiale canadienne à leur retour de leur voyage vers la face cachée de la Lune.
M. Hansen a déclaré devant une foule en liesse à Longueuil que bon nombre des personnes présentes dans la salle avaient contribué au succès de la mission.
Cette mission de dix jours a emmené Jeremy Hansen, le commandant de mission Reid Wiseman et les astronautes Victor Glover et Christina Koch plus loin de la Terre que n'importe quel être humain avant eux.
Christina Koch a raconté à la foule qu’elle et Victor Glover s’étaient tous deux entraînés au Canada et que l’ASC leur semblait être un deuxième chez-soi.
L'équipage a ensuite répondu aux questions de la ministre de l'Industrie, Mélanie Joly, et du public, en compagnie de l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne Jenni Gibbons, qui faisait partie de l'équipe du Centre de contrôle de mission de la NASA.
M. Wiseman a affirmé que la composition internationale de l'équipage d'Artemis II avait apporté une diversité de perspectives qui a renforcé la mission et uni le monde.
Morgan Lowrie, La Presse Canadienne
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