Sondage effectué en ligne, du 17 février au 11 mars
Pouvoir d’achat: 86 % des Québécois ont des soucis financiers, selon Centraide
La très grande majorité des Québécois ressentent de l’anxiété financière. Pour les plus vulnérables, cette pression hypothèque leur avenir et leur santé, déplore la présidente et directrice générale de Centraide, Tasha Lackman.
Peu nombreux sont les Québécois qui ont l’esprit libre de tout souci financier. Ils sont 86 % à ressentir de l’anxiété financière, selon un sondage effectué en ligne, du 17 février au 11 mars, par la firme Léger pour le compte de Centraide du Grand Montréal.
Parmi les 2003 répondants, 48 % affirment ressentir de l’anxiété «modérée ou supérieure», selon la mesure de l’indice d’anxiété financière de Centraide dévoilé mardi.
La précarité a des «impacts profonds» sur de nombreux Québécois, constate Mme Lackman, en entrevue.
Elle note qu’il est difficile pour les personnes en situation de pauvreté de se projeter dans l’avenir. La précarité nuit à leur capacité d’épargner pour la retraite ou de se requalifier dans un autre travail.
Près du tiers des Québécois vivent de l’insécurité alimentaire, une donnée qui s’est détériorée depuis l’an dernier.
Les résultats de l’enquête démontrent que la pauvreté est un enjeu systémique et que le gouvernement doit trouver des moyens d’augmenter les revenus de plus vulnérables et apporter un soutien à long terme aux organismes communautaires.
Stéphane Rolland, La Presse Canadienne
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