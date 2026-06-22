Refus de donner des heures de disponibilité
Moyens de pression des paramédics: des employeurs demandent au Tribunal d'intervenir
Des entreprises et coopératives ambulancières demandent au Tribunal d'intervenir rapidement, quelques heures avant le début de nouveaux moyens de pression de la part des paramédics membres de syndicats rattachés à la CSN.
À compter de la nuit de lundi à mardi, les paramédics syndiqués à la Fédération de la santé et des services sociaux, affiliée à la CSN, doivent refuser de donner des heures de disponibilité aux agences privées de placement de personnel, dans tout le Québec.
De même, dans certaines régions, ces paramédics sont appelés par leur fédération syndicale à refuser de faire des heures supplémentaires. La FSSS a l'intention d'étendre éventuellement ce refus de faire des heures supplémentaires à d'autres régions, si la négociation pour le renouvellement des conventions collectives ne porte pas fruit.
Ces nouveaux moyens de pression s'ajoutent à une grève qui est déjà en cours depuis plus de 11 mois. Celle-ci paraît toutefois peu aux yeux du public, parce que la plupart des tâches des techniciens ambulanciers paramédicaux sont considérées comme des services essentiels.
Des employeurs du secteur ambulancier ont donc déposé une demande au Tribunal administratif du travail, étant donné que celui-ci avait déjà rendu une décision, en juillet dernier, concernant les services essentiels à maintenir durant cette grève.
Ils arguent notamment que les nouveaux moyens de pression annoncés contreviennent à la décision du Tribunal sur les services essentiels.
Lia Lévesque, La Presse Canadienne
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