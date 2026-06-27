Décision de la Cour suprême américaine
Le Canada doit s'attendre à une hausse des demandeurs d'asile haïtiens et syriens
Un défenseur des demandeurs d’asile basé à Montréal estime que le Canada doit s’attendre à une nouvelle vague d’Haïtiens tentant d’entrer sur le territoire depuis les États-Unis, à la suite d’une décision de justice autorisant l’administration Trump à mettre fin aux protections juridiques accordées aux migrants fuyant la violence et les catastrophes naturelles en Haïti et en Syrie.
Frantz André affirme connaître plusieurs personnes qui ont entrepris le voyage vers le nord depuis les États-Unis après avoir pris connaissance de la décision de la Cour suprême américaine, qui expose des centaines de milliers de personnes à un risque de détention et d’expulsion.
M. André précise que certains de ces nouveaux arrivants seront autorisés à rester et à déposer une demande d’asile, car ils ont de la famille proche au Canada.
Mais il ajoute que les autres seront probablement remis aux autorités américaines, où ils risquent d’être placés en détention, puis expulsés vers des pays où ils courent un danger.
Une avocate d’Amnistie internationale Canada affirme que cette décision de justice illustre une fois de plus pourquoi les États-Unis ne devraient pas être considérés comme un pays sûr pour les demandeurs d’asile.
Julia Sande estime que le Canada devrait se retirer d’un accord clé en matière de réfugiés qui lui permet de refouler les demandeurs d’asile entrant depuis les États-Unis au motif que ce pays est sûr.
— Avec des informations de l’Associated Press
Morgan Lowrie, La Presse Canadienne
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