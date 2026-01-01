Ottawa et Québec s'entendent pour protéger et rétablir le caribou au Québec

Ottawa et Québec ont annoncé la conclusion d'un accord mardi pour soutenir le rétablissement et la protection du caribou au Québec, avec la collaboration des communautés autochtones. La province recense 17 populations de caribous sur son territoire et compte environ 15 % de la population de caribous boréaux au Canada.

La ministre fédérale de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, Julie Dabrusin, a annoncé un financement de 25 millions $ sur 4 ans pour soutenir le projet. Le financement d'Ottawa viendra se greffer aux 59,5 millions $ mis sur la table par la province pour les années de 2024 à 2028.

«Nous croyons que la collaboration est la clé pour obtenir des résultats durables pour le caribou. Avec cet accord, le gouvernement du Canada soutient les actions qui seront mises en place par le Québec pour le rétablissement et la protection de l'espèce sur son territoire, a déclaré la ministre Dabrusin, par voie de communiqué. C'est ensemble, en collaboration avec les peuples autochtones, que nous pourrons assurer la survie de cette espèce emblématique.»

Les mesures pour le rétablissement de l'espèce portent notamment sur la gestion de l'habitat, des populations et la participation des communautés autochtones à la connaissance de l'espèce. L'accord conclu entre les ordres de gouvernement s'applique à l'ensemble des espèces de caribous: le caribou boréal (ou forestier), le caribou montagnard de la Gaspésie et le caribou migrateur.

Ottawa s'est également engagé à verser 15 millions $, sur 5 ans, aux communautés autochtones du Québec pour la mise en place de mesures visant à rétablir le caribou et son habitat au Québec.

«Le Québec dispose de l'expertise, des outils et des connaissances nécessaires pour assurer la protection du caribou sur son territoire, a indiqué par voie de communiqué le ministre responsable des Relations canadiennes, Jean Boulet. L'appui du gouvernement fédéral permettra de renforcer les mesures déjà mises en œuvre par le Québec et de soutenir la participation essentielle des communautés autochtones.»

La Presse Canadienne