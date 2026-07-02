Environnement Canada
La vague de chaleur se poursuit au Québec et en Ontario, et s'étend aux Maritimes
La vague de chaleur qui s'abat sur le Québec et l'Ontario depuis quelques jours ne montre aucun signe d'accalmie — et elle continue de s'étendre vers l'est.
Jeudi, la majeure partie du Québec continue de faire l'objet d'un avertissement de chaleur d'Environnement Canada. Le scénario est similaire en Ontario, tandis que les alertes s’étendent désormais au Nouveau-Brunswick, à la Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard.
Dans le sud du Québec, le mercure devrait à nouveau dépasser les 30 degrés Celsius jeudi et vendredi, avec une température ressentie de plus de 40. Mercredi après-midi, le facteur humidex a atteint 44 à Montréal et 42 à Québec.
Les régions plus au nord ne seront pas en reste, puisque les avertissements d'Environnement Canada préviennent que la température pourrait osciller autour de 30 degrés Celsius, avec des valeurs d’humidex comprises entre 35 et 40.
Les températures et l'humidité seront à la baisse seulement à compter de samedi matin, selon l'agence fédérale.
L'Ontario fait l'objet d'avertissements similaires d'Environnement Canada. Dans les Maritimes, les habitants du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse doivent également s’attendre à ressentir les effets de la chaleur.
Mercredi, la chaleur et l'humidité accumulées ont déclenché des orages violents, qui ont à leur tour causé des pannes de courant. Une alerte concernant un risque de tornade a même été en vigueur pendant quelques minutes dans le sud-ouest du Québec.
À Ottawa, les intempéries ont forcé l'annulation du spectacle prévu en soirée pour la fête du Canada. Mercredi, Environnement Canada indiquait qu'environ 110 millimètres de pluie étaient tombés à l'aéroport de la capitale fédérale.
Cette vague de chaleur intense survient alors que Toronto accueillera jeudi son sixième et dernier match de la Coupe du monde de la FIFA, à savoir un duel des seizièmes de finale entre le Portugal et la Croatie.
La Ville de Toronto a déjà annoncé que la diffusion de la rencontre prévue au Nathan Phillips Square, devant l'hôtel de ville, a été annulée en raison des avertissements de chaleur extrême.
La Presse Canadienne
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