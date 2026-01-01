De nouvelles mesures visant les camionneurs ontariens mal formés entrent en vigueur

Québec annonce deux nouvelles mesures pour freiner le camionnage dangereux, particulièrement en regard des chauffeurs ontariens insuffisamment formés.

Ainsi, à compter de ce jeudi, les chauffeurs de camion ontariens ayant moins de deux ans d’expérience qui souhaitent s’établir au Québec et changer leur permis ontarien pour un permis québécois de classe 1 devront obligatoirement réussir les examens de conduite de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ).

S’ils échouent à cet examen deux fois, ils devront alors suivre une formation obligatoire avant d’obtenir leur permis. Cette formation est récemment devenue obligatoire au Québec pour toute personne souhaitant obtenir un permis de classe 1 l’autorisant à conduire un poids lourd.

La décision a été prise à la suite du rapport de la vérificatrice générale de l’Ontario, Shelly Spence, en mai dernier, faisant état de graves lacunes dans la formation et la surveillance du camionnage dans cette province. Mme Spence avait d’ailleurs cité les règles plus strictes du Québec comme exemple à suivre.

Par ailleurs, le cas des travailleurs temporaires sera soumis à une table de travail dont l’objectif, selon le communiqué émis par la SAAQ, sera de «renforcer les exigences en matière de sécurité routière liées à la conduite de véhicules par les travailleurs étrangers temporaires» afin dit-on, «d'augmenter le nombre de travailleurs qui développent des pratiques de conduite sécuritaires.»

Ces mesures viennent s’ajouter à d’autres, comme la formation obligatoire instaurée en décembre dernier, qui ont fait suite à deux accidents mortels impliquant des poids lourds. Tanya et Elliot Lalonde ont perdu la vie le 27 août 2025 sur l'autoroute 30 à Boucherville, lorsque leur voiture a été emboutie par un poids lourd. Madeline J. Darby, elle, est décédée dans des circonstances similaires le 15 juillet 2025 à l’Ange-Gardien.

Ces deux décès ont amené Québec à demander au coroner en chef de lancer une enquête publique. Celle-ci, dont les audiences ont commencé à la fin de mars dernier et se poursuivront jusqu’en novembre, est présidée par le coroner Me Dave Kimpton.

D’autres mesures se sont ajoutées. Québec a notamment annoncé en octobre dernier que les contrôleurs routiers seront désormais munis d’une arme de service et a amorcé en février un redéploiement des effectifs, dont la mise en service d'une aire de contrôle sécurisée à Sainte-Luce, dans le Bas-Saint-Laurent, gérée en collaboration avec la Sûreté du Québec (SQ).

De plus, les contrôleurs routiers effectuent des opérations ponctuelles en collaboration avec la SQ, notamment près de la frontière avec l'Ontario.

En juin dernier, on a également imposé la tolérance zéro pour l'alcool chez les conducteurs de véhicules lourds en apprentissage (permis probatoire et permis d'apprenti), peu importe leur âge.

Pierre Saint-Arnaud, La Presse Canadienne