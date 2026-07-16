Nouveaux outils
Meta va alerter les parents si leur enfant aborde le sujet du suicide
Meta Platforms — l’entreprise derrière Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger — affirme avoir lancé de nouveaux outils destinés à alerter les parents et les premiers répondants canadiens lorsque des jeunes présentent un risque de suicide ou d’automutilation, mais au moins une experte estime que ces outils ne sont pas infaillibles.
Ces nouvelles mesures permettent d’alerter les parents, par les outils de contrôle parental d’Instagram, si leur adolescent aborde le sujet du suicide ou de l’automutilation avec l’agent conversationnel Meta AI.
Le géant technologique met également en place un système permettant de contacter les services d’urgence lorsque les conversations entre adultes et adolescents avec Meta AI laissent penser qu’ils pourraient être en danger de se donner la mort.
Shauna Pomerantz, professeure spécialisée dans les études sur l’enfance et la jeunesse à l’université Brock, estime que ces mesures constituent un pas dans la bonne direction, car on a recensé plusieurs cas de jeunes utilisant les réseaux sociaux pour parler d’automutilation.
Elle ajoute toutefois que les jeunes sont débrouillards et soupçonne qu’ils trouveront le moyen de contourner ces mesures en utilisant un langage codé en ligne.
Les nouvelles fonctionnalités de Meta interviennent alors que le gouvernement fédéral s’apprête à adopter une nouvelle législation visant à établir des exigences de sécurité pour les réseaux sociaux et les services d’agents conversationnels basés sur l’intelligence artificielle (IA).
———
Si vous ou l’un de vos proches avez des pensées suicidaires, une aide est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en appelant ou en envoyant un texto au 988 (1-866-APPELLE au Québec), la ligne d’écoute nationale canadienne de prévention du suicide.
Tara Deschamps, La Presse Canadienne
RECOMMANDÉS POUR VOUS
DT1: la santé physique et psychosociale serait moins bonne après la ménopause
La santé physique et psychosociale des femmes présentant un diabète de type 1 semble moins bonne après la ménopause, ce qui pourrait nécessiter une réévaluation du plan de traitement, conclut une chercheuse montréalaise. Plus concrètement, les femmes ménopausées présentaient un risque plus élevé de rétinopathie, de maladies ...LIRE LA SUITE
L'entraînement isométrique pourrait contrôler la tension artérielle
Une ou deux séances d’entraînement isométrique par semaine pourraient assurer le maintien à court terme de baisses de la tension artérielle, selon les conclusions d’une étude publiée en ligne dans la revue BMJ Open Sport & Exercise Medicine. Une seule séance par semaine peut contribuer à préserver des bienfaits significatifs pour la ...LIRE LA SUITE
La Journée nationale de la vérité et de la réconciliation
Mercredi, pour la cinquième année consécutive, les Canadiens de tout le pays célébreront la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, en hommage aux survivants des pensionnats autochtones et à ceux qui ne sont jamais rentrés chez eux. À partir du XIXe siècle, plus de 150 000 enfants autochtones du Canada ont été ...LIRE LA SUITE