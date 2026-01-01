Surveillez l'éclipse solaire partielle ce mercredi

Les amateurs d’astronomie auront deux rendez-vous à surveiller au cours du mois d’août au Québec, avec une éclipse solaire partielle le 12 août et une éclipse lunaire partielle dans la nuit du 27 au 28 août.

Le premier phénomène aura lieu ce mercredi 12 août. Si l’éclipse solaire sera totale dans certaines régions du monde, notamment en Islande et en Espagne, elle sera seulement partielle au Québec. Dans la région de Québec, environ le quart du Soleil sera alors caché par la Lune au maximum du phénomène.

Cette éclipse rappellera certainement celle du 8 avril 2024, qui avait offert un spectacle rare dans plusieurs régions du Québec. Cette fois, le phénomène sera moins spectaculaire ici, mais il demeurera visible si les conditions météorologiques sont favorables.

Des précautions importantes devront toutefois être prises. Il ne faut jamais regarder une éclipse solaire à l’œil nu. Les observateurs doivent porter en tout temps des lunettes d’éclipse conformes ou utiliser une méthode de projection indirecte, par exemple avec une boîte à chaussures percée, afin d’observer le Soleil sans danger.

Le deuxième rendez-vous astronomique du mois aura lieu dans la nuit du 27 au 28 août, avec une éclipse partielle de Lune visible du Québec. Le phénomène devrait être très marqué, au point où la Lune pourrait prendre une teinte rougeâtre pendant la phase la plus avancée de l’éclipse.

Une éclipse lunaire se produit lorsque la Lune traverse l’ombre de la Terre. La lumière du Soleil est alors filtrée par l’atmosphère terrestre avant d’atteindre la Lune, ce qui peut lui donner une couleur rouge, semblable à celle observée lors d’un coucher de soleil.

Contrairement à une éclipse solaire, une éclipse lunaire peut être observée sans protection particulière. Il est possible de la regarder à l’œil nu, à partir de la maison, ou encore avec une petite paire de jumelles.

L’éclipse lunaire partielle débutera en soirée le 27 août et atteindra son maximum peu après minuit, dans la nuit du 28 août, avant de se terminer plus tard dans la nuit.

Ces deux phénomènes offriront donc aux Québécois deux occasions d’observer le ciel au cours du mois d’août, à condition que la météo soit favorable.

