Rejet 71.6%
Les paramédics de la CSN rejettent à leur tour leur entente de principe
Les paramédics membres de syndicats rattachés à la CSN ont finalement rejeté l'entente de principe qui était intervenue pour renouveler les conventions collectives.
Le vote global de ces syndicats de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS), affiliée à la CSN, révèle un rejet de l'entente dans une proportion de 71,6 %.
Ils sont environ 3300, membres de plusieurs syndicats de techniciens ambulanciers paramédicaux, dont ceux d'Urgences-santé, qui couvre Montréal et Laval.
L'entente de principe était intervenue à la suite d'une séance de négociation intensive, menée du 20 au 25 juillet.
Ces conventions collectives sont échues depuis le 31 mars 2023, soit en même temps que celles de l'ensemble des employés de l'État.
La FSSS est l'une des organisations syndicales qui représentent des paramédics. Plus tôt ce mois-ci, ceux de la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier — une section locale du Syndicat canadien de la fonction publique, affilié à la FTQ — avaient également rejeté leur entente, et ce, dans une proportion de 92 %.
Le litige porte principalement sur les salaires. Selon le syndicat, d'autres points sont aussi en litige, comme les primes, le travail à temps partiel et la retraite.
Lia Lévesque, La Presse Canadienne
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