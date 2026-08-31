Comment économiser sur le coût d'un nouvel ordinateur portable pour la rentrée?

Un ordinateur portable est sans doute l'un des articles les plus chers de la liste de fournitures scolaires d'un étudiant, et son prix vient encore d'augmenter.

Le coût de ces appareils est en augmentation constante, alors que les entreprises technologiques s'empressent de construire les centres de données permettant le fonctionnement de leurs outils d'intelligence artificielle, ce qui fait grimper le prix des puces mémoires et d'autres composants dans la fabrication de leurs produits.

Les experts affirment que du temps et un peu de recherche devraient aider les parents et les élèves confrontés à cette hausse de prix à trouver un engin fiable sans devoir casser la banque.

Une planificatrice financière agréée de Vancouver, Kelly Ho, recommande de repérer les aubaines dans les grands magasins d'électronique, et d'identifier les caractéristiques nécessaires selon l'utilisation qui en sera faite.

Les portables d'aujourd'hui n'ont plus besoin d'être costauds pour stocker localement d'importantes quantités de fichiers, puisque le plus clair des travaux scolaires peut être enregistré dans des services d'infonuagique.

Pour les étudiants qui doivent assister à des cours à distance, accéder à l'internet et écrire des dissertations, un ordinateur plus simple pourrait être convenable.

Une fois que les besoins sont définis et que la marque est choisie, Mme Ho suggère de dénicher des appareils remis à neufs, qui peuvent coûter la moitié du prix du marché.

Choisir un ordinateur remis à neuf

Ryan Fukunaga est le directeur général de Freek Geek Toronto, une organisation à but non lucratif spécialisée dans le reconditionnement de matériel informatique. Il estime que la différence entre un ordinateur portable neuf vendu en magasin et un modèle légèrement plus vieux est devenue plutôt minime.

Cependant, il recommande de s'assurer de n’acheter rien de plus ancien qu'un Windows 11 muni d'un certificat l'authentifiant, doté d'au moins 16 gigaoctets de mémoire vive pour faire fonctionner ses logiciels, et de 256 gigaoctets de stockage.

L’ordinateur devrait également être équipé d’une unité centrale Intel de huitième génération au minimum, conseille-t-il, ce qui signifie qu’elle ne devrait pas avoir plus de six ou sept ans.

M. Fukunaga suggère d'envisager l'achat d'un portable d'entreprise d'occasion, c'est-à-dire un modèle initialement vendu à une entreprise plutôt qu'à un particulier. Ces appareils sont en règle générale plus performants et plus abordables.

Ceux-ci n'ont généralement pas de cartes graphiques, ce qui limite la possibilité de les utiliser pour jouer à des jeux vidéos ou de la diffusion en direct.

Pour ceux qui cherchent un ordinateur d’occasion dans un magasin ou auprès d’un vendeur reconnu, M. Fukunaga souligne qu’une garantie est essentielle, qu’elle couvre 30 jours, 90 jours ou un an.

Mais souvent, celles des appareils reconditionnés ne couvrent pas les batteries. Il est donc suggéré de se renseigner à ce sujet avant l’achat, précise M. Fukunaga.

Mme Ho déconseille d'acheter un ordinateur à crédit, qu'il soit neuf ou non, même avec un taux d'intérêt nul, à moins d'être un individu qui reste à jour sur ses paiements et discipliné sur ses dépenses.

Elle explique que la tentation de plans «achetez maintenant, payez plus tard» peut facilement devenir incontrôlable lorsque les étudiants commencent à acheter des articles à crédit, séduits par des modalités de paiement par versement à 10 $ par mois. «On perd le fil, et ça finit par devenir un cercle vicieux.»

Il faudrait également éviter d’acheter du matériel informatique à des inconnus sur Facebook Marketplace, Kijiji ou Craigslist, car ces items ne présentent aucune garantie, soulignent les deux experts.

«Si vous finissez par avoir un problème, ça pourrait devenir l'option la plus dispendieuse, car vous devrez aller en racheter un neuf, dit Mme Ho. Vous ne pouvez pas retourner voir la personne qui vous l’a vendu pour lui parler de la garantie, car il n’y en a pas.»

Évaluer ses options

Il est aussi important d'évaluer si l'ordinateur est réellement la seule option qui convient. Mme Ho explique qu’elle a reporté l’achat d’un portable pour son enfant, qui entre en sixième année cet automne. Une tablette, moins chère, a fait l’affaire jusqu’à présent.

Les parents et les élèves peuvent également se tourner vers des ordinateurs d’occasion proposés par des personnes de leur entourage.

«Vous n’achetez pas à un inconnu, mais à quelqu’un que vous connaissez, explique Mme Ho. Vous pouvez lui poser des questions, le tester… et peut-être obtenir un bon prix de cette manière.»

Les magasins de produits déballés et de liquidation, qui rachètent les retours des grands distributeurs, peuvent être un bon endroit pour dénicher de bonnes affaires, mais il est important de tester les appareils avant de les acheter, car ils ne sont pas toujours couverts par une garantie.

Mme Ho précise qu’il faut se renseigner, demander conseil à des amis ou à des proches qui s’y connaissent en technologie et vérifier par soi-même si le rapport qualité-prix est intéressant dans un magasin de liquidation.

«On ne peut pas se lancer à l’aveuglette», dit-elle. «Il faudra y consacrer beaucoup d’efforts pour obtenir la meilleure offre tout en acquérant un produit fiable.»

Ritika Dubey, La Presse Canadienne