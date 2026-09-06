Au Québec
Paramédics: relance de la négo dans les prochains jours; grèves maintenues
Malgré ses soubresauts, la longue négociation avec Québec pour renouveler les conventions collectives des différents regroupements de syndicats de paramédics au Québec devrait reprendre dans les prochains jours.
En août, le principal regroupement de paramédics, celui qui est rattaché à la CSN, a vu ses membres rejeter l'entente de principe qui était intervenue, et ce, dans une proportion de 71,6 %. Il a réuni les délégués de ses syndicats, jeudi, pour savoir ce qui avait déplu dans cette entente. Et il se dit maintenant prêt à retourner négocier dès maintenant.
Dans son cas, la convention collective est échue depuis plus de trois ans, soit depuis le 31 mars 2023.
Le deuxième regroupement de syndicats, la Fédération du préhospitalier du Québec, qui compte plus de 2000 membres, doit relancer ses discussions avec Québec durant la semaine du 14 septembre.
Le troisième regroupement, la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier, qui est rattachée à la FTQ, reprendra aussi ses négociations le 14 septembre, après avoir rejeté l'offre patronale dans une proportion de 92 %.
Pendant ce temps, les «grèves» se poursuivent. Elles paraissent toutefois peu aux yeux du public, parce que la grande majorité des tâches de ces techniciens ambulanciers paramédicaux sont considérées comme des services essentiels.
Au Conseil du trésor, on confirme que «les échanges se poursuivent aux diverses tables de négociation».
Lia Lévesque, La Presse Canadienne
RECOMMANDÉS POUR VOUS
DT1: la santé physique et psychosociale serait moins bonne après la ménopause
La santé physique et psychosociale des femmes présentant un diabète de type 1 semble moins bonne après la ménopause, ce qui pourrait nécessiter une réévaluation du plan de traitement, conclut une chercheuse montréalaise. Plus concrètement, les femmes ménopausées présentaient un risque plus élevé de rétinopathie, de maladies ...LIRE LA SUITE
L'entraînement isométrique pourrait contrôler la tension artérielle
Une ou deux séances d’entraînement isométrique par semaine pourraient assurer le maintien à court terme de baisses de la tension artérielle, selon les conclusions d’une étude publiée en ligne dans la revue BMJ Open Sport & Exercise Medicine. Une seule séance par semaine peut contribuer à préserver des bienfaits significatifs pour la ...LIRE LA SUITE
La Journée nationale de la vérité et de la réconciliation
Mercredi, pour la cinquième année consécutive, les Canadiens de tout le pays célébreront la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, en hommage aux survivants des pensionnats autochtones et à ceux qui ne sont jamais rentrés chez eux. À partir du XIXe siècle, plus de 150 000 enfants autochtones du Canada ont été ...LIRE LA SUITE