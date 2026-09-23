Depuis 2021
Le taux de fécondité a légèrement augmenté au Québec en 2025
Le nombre de naissances d'une année à l'autre a augmenté au Québec en 2025 pour la première fois depuis 2021, mais reste bien en deçà du seuil prépandémique.
Statistique Canada a recensé 78 200 naissances en 2025, soit 974 bébés de plus qu'en 2024, où 77 226 nouveaux Québécois avaient vu le jour.
Le taux de fécondité a lui aussi connu une légère augmentation, passant de 1,35 enfant par femme en 2024 à 1,36 enfant par femme en 2025. Ce taux est supérieur à la moyenne canadienne, qui se situe à 1,26 enfant par femme.
Les naissances ont également grimpé à l'échelle du pays: 373 140 enfants sont nés en 2025 contre 366 494 en 2024.
Une autre tendance qui se dégage du rapport publié mercredi est qu'en moyenne, les femmes, tant au Québec que dans les autres provinces, attendent d'atteindre la trentaine avant d'accueillir un enfant dans leur vie. L'âge moyen de la maternité se situe à 31,5 ans au Québec et à 31,9 ans au Canada.
La Presse Canadienne
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