Voter n'aura jamais été aussi simple

Élections Québec tient à informer les électrices et les électeurs de la mise en place de diverses mesures pour faciliter le vote. Cette diversité de moyens fait du Québec l’une des sociétés occidentales où le vote est le plus accessible.

« Rendre le vote accessible à toutes et à tous est une préoccupation constante pour Élections Québec. Pour nous guider en ce sens, nous avons mis sur pied, l’automne dernier, le comité Accessibilité. Forts des avis fournis par les membres du comité, nous poursuivons nos efforts afin de lever les obstacles qui parfois freinent la participation électorale, et ce, avec une approche inclusive, allant bien au-delà d’une situation de handicap. Pour nous, l’exercice du droit de vote doit être facile et respectueux de toutes les conditions », a souligné le directeur général des élections, M. Pierre Reid.

Huit jours pour voter

D’abord, rappelons qu’en plus du vote le jour des élections, le 1er octobre, sept jours sont offerts pour voter par anticipation, du 21 au 27 septembre.

Les lieux, les dates et les heures pour voter de façon anticipée se trouvent sur la carte d’information qui vous est transmise par la poste ainsi que sur le site Web www.elections.quebec.

L’accessibilité des lieux

Tous les lieux de vote par anticipation seront accessibles pour les personnes à mobilité réduite ou vivant avec une situation de handicap. Le jour des élections, la grande majorité des lieux de vote sera accessible, mais il est possible que certains endroits ne le soient pas.

Cette information se trouvera sur la 2e carte d’information reçue pas la poste. Si un lieu de vote n’est pas accessible, il est possible de voter dans un autre lieu en communiquant avec la directrice ou le directeur du scrutin de sa circonscription.

L’accessibilité du geste de voter

Une toute nouvelle trousse Accessibilité sera disponible dans chaque lieu de vote. N’hésitez pas à la demander.

Elle contient une loupe lumineuse, un crayon avec un embout permettant une meilleure prise, une tablette avec un clip ainsi qu’un gabarit rigide avec le nom des personnes candidates en braille pour marquer le bulletin de vote. Le personnel du bureau de vote peut aussi vous apporter de l’assistance en cas de besoin, par exemple pour marquer votre bulletin de vote.

Par ailleurs, vous avez droit à un service d’interprétation si vous avez une incapacité auditive, et Élections Québec en remboursera les coûts. Vous devez toutefois communiquer au préalable avec un organisme qui offre ce service dans votre circonscription.

Finalement, comme par le passé, la photo des personnes candidates sera affichée dans les lieux de vote et figurera sur les bulletins de vote.

L’accessibilité de l’information

Le manuel de l’électeur est adapté en langage simplifié, en audio, en braille et en langue des signes du Québec. Il est également traduit en plusieurs langues, dont des langues autochtones. Ces adaptations se trouvent sur le site Web ou peuvent être commandées en ligne, par courriel ou par téléphone.

Autres options pour voter

Si vous êtes dans l’une des situations suivantes, une autre option pourrait s’offrir à vous pour vous permettre de vous inscrire ou de modifier votre inscription sur la liste électorale et de voter par anticipation.

Voter à domicile, à sa chambre ou à son appartement

Si vous ne pouvez pas vous déplacer pour des raisons de santé, vous pourriez voter à domicile, de même que votre proche aidant s’il est domicilié à la même adresse. La date limite pour soumettre une demande est le 17 septembre.

Vous pourriez aussi voter à votre chambre ou à votre appartement si vous résidez dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ou dans une résidence privée pour aînés. Il en va de même si vous êtes à l’hôpital ou en centre de réadaptation. La date limite pour soumettre une demande est le 17 septembre.

Voter dans un CHSLD ou dans une résidence privée pour aînés

Des bureaux de vote seront installés dans l’aire commune de certains CHSLD et résidences privées pour aînés. Il s’agit des installations de soins de santé et de résidences inscrites au registre du ministère de la Santé et des Services sociaux. Vous pourrez y voter si vous y résidez.

En savoir plus

Le site www.elections.quebec fournit toute l’information nécessaire pour exercer votre droit de vote. La carte d’information et le manuel de l’électeur, envoyé par la poste dans tous les foyers du Québec, sont aussi des sources de renseignements pour les électrices et les électeurs.

Les demandes d’inscription au vote à domicile, à la chambre ou à l’appartement doivent être acheminées à la directrice ou au directeur du scrutin de la circonscription de l’électrice ou de l’électeur. Leurs coordonnées se trouvent sur la carte d’information transmise par la poste ou sur le site www.elections.quebec.