Après l'Halloween, donnez une seconde vie à vos citrouilles

Avant d’être un objet décoratif mis en vedette dans le cadre de l’Halloween, la citrouille est un aliment qui fait partie du patrimoine et pousse localement. Voici quelques façons de les détourner de l'enfouissement et des ordures.

La meilleure option pour un « Bon débarras », c’est de donner une seconde vie aux citrouilles. Comment? En les cuisinant à la maison ou en les apportant, peintes et non découpées, à l'Écocentre le plus près pour des ateliers de cuisine collective, en les compostant à la maison ou à en les disposant lors des collectes spéciales des résidus verts.

Cuisiner

C’est de loin la meilleure idée, car la citrouille, en plus de procurer des fibres, du zinc et de la vitamine A, est savoureuse. Elle se prête au jeu de toutes sortes de recettes et de formes : rôtie, en cube, en purée, en pâtisserie… Inspirez-vous sur Internet où les suggestions foisonnent.

Les conseils :

- Grosse ou petite citrouille? Sachez que les petites sont plus sucrées, moins humides et plus fermes et se prêtent mieux à la cuisson;

- Congeler le surplus cuit ou cru; la chair pourra alors être utilisée dans vos recettes plus tard;

Autre suggestion: les citrouilles intactes (peinte ou non découpée) peuvent être déposées à l’Écocentre le plus près. .

Composter à la maison ou à la plateforme municipale

Parmi les options de compostage, la meilleure option reste de composter à la maison, car cela réduit le transport et offre une ressource pour le jardin et la cour. Sinon, une collecte porte-à-porte des résidus verts pourrait être une bonne option.