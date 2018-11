Courageux et courageuses recherchés! Le royaume est envahi par les dragons et les bêtes à sept-têtes. Les enfants seront invités à revêtir leurs habits de preux chevalier et passer à l'attaque en compagnie des différents personnages. Durant l’aventure, ils rencontreront Aliénor, la princesse aux robes brillantes comme la lune qui voulait devenir chevalier.

Rendez-vous au château des contes et des histoires le samedi 10 novembre, de 10 h à 11 h au Centre multifonctionnel, et découvrez la merveilleuse histoire de « La princesse et le chevalier ».

Décors, théâtre, musique et déguisement seront au rendez-vous pour rendre l’expérience encore plus réelle.

Inscription

L’inscription se fait en ligne via le Portail citoyen. Ce service d’inscription aux activités de loisirs est accessible à partir du site Web municipal : villedecarignan.org.