Le gouvernement du Canada lance l’application Guichet-Emplois

Dans le but de permettre à tous les Canadiens doivent avoir accès aux ressources gouvernementales au moment et à l’endroit qui leur conviennent, Peter Schiefke, député de Vaudreuil-Soulanges, au nom de la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du Travail, l’honorable Patty Hajdu, a lancéfficiellement l’application mobile Guichet-Emplois, ce vendredi 9 novembre.

Le Guichet-Emplois est un site Web gratuit et bilingue qui donne accès à de l’information à jour, fiable et complète sur le marché du travail pour aider les Canadiens à prendre des décisions de carrière éclairées.

« L’application mobile Guichet-Emplois fera en sorte qu’il sera plus facile et plus pratique pour les Canadiens de rechercher et de trouver un emploi. Ce tout nouvel outil montre comment le gouvernement favorise le progrès en offrant aux Canadiens des programmes et des services d’une nouvelle manière novatrice », de dire le député, Peter Schiefke.

L’application, offerte à partir d’App Store et de Google Play, offre une expérience de service sécurisée, simple et intégrée qui se concentre sur les fonctionnalités les plus populaires du site : la recherche d’emploi et le système Alerte‑Emploi.

Les utilisateurs peuvent effectuer des recherches parmi des dizaines de milliers de bons emplois canadiens et créer des alertes‑emplois en fonction de leurs critères de recherche, ce qui leur permet de voir les occasions d’emploi se présenter à eux. Depuis son lancement au début de 2018, l’application s’est déjà révélée populaire avec plus de 50 000 téléchargements et plus de 438 000 recherches d’emploi ayant déjà été effectuées.

La nouvelle application offre aussi aux Canadiens :

des recherches d’emploi faciles et rapides;

des recherches d’emploi personnalisées pour répondre aux besoins des candidats partout au Canada;

la géolocalisation pour trouver des emplois dans une région locale donnée;

la possibilité d’ajouter des emplois à une liste de favoris en vue d’une consultation ultérieure;

un espace gratuit et sécurisé pour consulter les emplois;

une nouvelle plateforme pour promouvoir les emplois des employeurs auprès de milliers d’employés potentiels.

Grâce au Guichet‑Emplois, les Canadiens ont accès à des milliers d’emplois adaptés à leurs compétences particulières partout au pays. L’application Guichet‑Emplois est l’un des nombreux moyens par lesquels le gouvernement du Canada veille à ce que les Canadiens trouvent des emplois qui leur conviennent, à ce qu’ils continuent de constituer une main-d’œuvre hautement qualifiée, résiliente et souple et à ce qu’ils aient accès à des emplois de bonne qualité.