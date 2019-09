Au tour de la coalition solidarité Montérégie de marcher aujourd'hui pour le climat

Devant l’urgence d’agir pour atténuer les effets de la crise climatique, les membres de la Coalition solidarité montérégie (CSM) manifeste aujourd'hui en direction de Montréal.

Pour le CSM, il est temps pour les gouvernements du Québec et du Canada de "poser des actions concrètes pour lutter contre les changements climatiques". La Planète s’invite partout en Montérégie, de la région de Sorel-Tracy au Suroît en passant par Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Hyacinthe, Granby et la Rive-Sud. Des actions variées sont prévues sur les lieux de travail, dans la rue et devant les bureaux de certains députés. Des membres de nos communautés se dirigeront également vers Montréal afin d’ajouter à la manifestation qui s’y tient.

« Il reste très peu de temps pour agir si nous voulons éviter le pire. Les gouvernements ne

peuvent plus ignorer les signaux que la Terre leur envoie et ils doivent se doter rapidement d’un

plan d’action pour réduire l’émission des gaz à effets de serre (GES). Il est nécessaire de se doter de moyens pour assurer une transition socialement juste et passer à une économie verte. Le 27 septembre, la Montérégie enverra un message très clair aux élu-es du Québec et d’Ottawa », a déclaré Carole Mainville de La planète s’invite au Parlement – Longueuil.

« Selon sa déclaration de principe, la coalition solidarité montérégie défend les valeurs de

justice sociale, de protection de la dignité humaine, d’équité et de mesures de transition

énergétique justes pour tous. Dans l’esprit des divers regroupement La Planète s’invite, les

membres de la CSM ont initié et soutiennent de nombreuses actions collectives et locales. » a

déclaré Jean Philippe Dell’Aniello, vice-président du Conseil Central de la Montérégie-CSN, tandis que Fabienne Chabot de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) des CISSS de la Montérégie au nom de la CSM déclarait que le Québec a "tout ce qu'il faut" pour affronter la crise : de l’hydroélectricité et une filière éolienne en croissance, un système d’éducation moderne, des centres de recherche performants et des entreprises innovantes.

Les citoyens sont invités à rejoindre cette marche. Pour en savoir plus sur les lieux de rendez-vous pour la marche, se rendre sur la page Facebook de La Planète s'invite (section "Evénements").



La CSM pour les services publics et les programmes sociaux est formée d’organisations locales et régionales œuvrant en Montérégie :

● La Table régionale des organismes communautaires et bénévoles de la Montérégie (TROC-M)

● LaTable régionale des organismes volontaires d’éducation populaire (TROVEP) de la Montérégie

● Le Conseil central de la Montérégie - CSN

● Le Conseil régional FTQ Montérégie

● Le syndicat de Champlain (CSQ)

● Syndicat des professionnelles et professionnels de la Montérégie (SPPM)

● L’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) des CISSS

de la Montérégie

● Alerte pétrole Rive-Sud

● Ciel et Terre

● CCCPEM

● La Planète s’invite au Parlement – Longueuil

● La Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie (TCGFM)

● Syndicat canadien de la fonction public Montérégie-Montréal-Laval (SCFP).