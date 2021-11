Balado Ville de Chambly : Les secrets du déneigement

La Ville de Chambly a dévoilé cette semaine son deuxième épisode de baladodiffusion consacré au déneigement de la municipalité. Pour l’occasion, l’équipe reçoit monsieur Michel Potvin, directeur du Service des travaux publics, pour qui les opérations de déneigement n’ont aucun secret.

Les citoyens pourront entre autres en apprendre davantage sur les coûts liés aux opérations de déneigement, les différentes étapes et stratégies adoptées par le Service des travaux publics, de même que les pratiques écohivernales. Monsieur Potvin répond également aux questions des citoyens telles que : pourquoi les opérations de déneigement ont-elles lieu la nuit ?; pourquoi les trottoirs ne sont-ils pas tous déneigés ?; etc.

Conçu et réalisé par le Service des communications et relations avec les citoyens, le balado Le monde municipal vise à démystifier les multiples facettes de l’univers municipal et à comprendre davantage les rouages de la municipalité.

Comment écouter les balados

Les épisodes sont accessibles sur Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts et le site ville.chambly.qc.ca/balados.