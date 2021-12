Recrutement tables consultatives municipales pour la Ville de Chambly

La Ville de Chambly invite les citoyens à s’impliquer concrètement au sein de leur communauté, en posant leur candidature pour l’un des nombreux sièges à combler au sein des tables consultatives municipales.

Il s’agit d’une expérience permettant aux citoyens d’être au cœur du changement; de contribuer activement au développement de la municipalité; d’exercer une influence dans leur milieu de vie, tout en étant en contact avec les élus en place.

Profil recherché

La Ville recherche des citoyens engagés, prêts à s’impliquer bénévolement. Elle recherche une diversité générationnelle et ethnique; une représentativité des différents secteurs de la ville; des expériences et des intérêts divers, selon l’éventail des champs d’actions des Tables.

Les candidats recherchés doivent être domiciliés à Chambly; accepter de compléter un mandat de deux ans; être disponibles pour les réunions bimestrielles (à l’exception de la table Transport et mobilité active qui se réunit mensuellement); démontrer un intérêt marqué pour le champ d’action de la Table désignée et les enjeux de la communauté, sans nécessairement être expert en la matière.

Sièges à combler :

Vie communautaire et événements : deux sièges à combler

Sports et plein air : deux sièges à combler

Vie culturelle : deux sièges à combler

Développement économique et achat local : deux sièges à combler

Environnement et développement durable : un siège à combler

Transport et mobilité active : deux sièges à combler

Soumettre sa candidature

Les citoyens intéressés doivent remplir le formulaire en ligne accessible sur le site ville.chambly.qc.ca (Ville/Tables et comités consultatifs) et joindre leur curriculum vitæ avant le mardi 4 janvier 2022, à 17 h, en prenant soin de préciser la table consultative qui les intéresse et les raisons qui motivent leur candidature.

L’administration municipale étudiera ensuite l’ensemble des dossiers dans le but d’assurer la diversité des intérêts, des expériences et des profils des membres