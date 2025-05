Grève dans la construction résidentielle, 3e jour: les négos vont se poursuivre

L'Alliance syndicale de la construction et l'APCHQ vont poursuivre les discussions, malgré la grève dans la construction résidentielle, qui en est, ce vendredi, à sa troisième journée.

L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) et l'Alliance syndicale de la construction se sont rencontrées, jeudi après-midi, en présence de la médiatrice affectée au dossier. Et, bien qu'il n'y ait pas eu d'entente quant au renouvellement de la convention collective, les deux parties se sont mises d'accord pour poursuivre les discussions, malgré la grève, ont-elles confirmé vendredi.

La convention collective est échue depuis le 30 avril. Et, contrairement à ce qui prévaut dans les autres secteurs d'activité économique, les augmentations de salaire qui sont négociées dans l'industrie de la construction ne sont pas rétroactives à la date d'échéance de la précédente convention collective. Les grévistes de la construction résidentielle perdent donc de l'argent qu'ils ne récupéreront pas, parce que la convention collective n'est pas renouvelée à l'échéance.

Les trois autres secteurs de l'industrie ont réglé, et ce, avant même l'échéance des conventions collectives, soit le génie civil/voirie, l'institutionnel/commercial et l'industriel. Les augmentations salariales convenues sont de 8 % pour l'année 2025, de 5 % pour l'année 2026, de 5 % pour 2027 et de 4 % pour 2028.

L'Alliance syndicale regroupe tous les syndicats de la construction, qui représentent ensemble 200 000 travailleurs. Environ 60 000 de ceux-ci travaillent dans la construction résidentielle.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne