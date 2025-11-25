De 50 000 $
L'Union nationale des fermiers demande un revenu annuel garanti pour les agriculteurs
L'Union nationale des fermiers (UNF) a annoncé son intention de faire pression sur le gouvernement fédéral pour obtenir un revenu annuel garanti de 50 000 $.
Cette idée est née lors du congrès annuel de l'UNF, qui s'est tenu la semaine dernière à Moncton, au Nouveau-Brunswick.
Les agriculteurs souhaitent qu'Ottawa mette en place un projet pilote sur dix ans qui leur garantirait un revenu annuel d'au moins 50 000 $; un montant qui augmenterait chaque année en fonction de l'inflation.
David Thompson, directeur exécutif de l'organisation, affirme qu'un revenu garanti contribuerait à stabiliser les revenus des agriculteurs, qui sont souvent instables.
Les membres ont également voté en faveur d'une campagne de pression pour qu'Ottawa plafonne les bénéfices des grandes chaînes d'épiceries, telles que Sobeys ou Loblaws, qui contrôlent la majeure partie du marché.
Le thème du congrès de l'UNF était la souveraineté alimentaire. Les panélistes ont entre autres discuté de l'accès à l'alimentation canadienne dans le contexte de la guerre commerciale avec les États-Unis.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Les distilleries seront les plus touchées par l'interdiction sur l'alcool canadien
Les distilleries et les producteurs de spiritueux risquent d’être les plus durement touchés parmi les producteurs d’alcool canadiens, les États-Unis ayant proposé une interdiction générale des alcools canadiens à compter de la fin de ce mois. Craig Johnston, économiste en chef chez Financement agricole Canada, a indiqué que les ...LIRE LA SUITE
Revoir le Code du bâtiment pour contrer les effets de la chaleur sur les travailleurs
Baisse de motivation, déshydratation, fatigue: les travailleurs québécois subissent les effets de la chaleur, montre un nouveau sondage. La Coalition québécoise pour un droit à la fraîcheur demande aux décideurs d'adopter une stratégie de refroidissement responsable. Dans cette stratégie, il serait notamment question d'adapter le Code du ...LIRE LA SUITE
Droits de douane: un certain temps avant de voir les hausses de prix
Les droits de douane de rétorsion imposés par le Canada sur les produits américains sont désormais en vigueur, mais, selon des experts du commerce de détail, il faudra un certain temps avant que les consommateurs canadiens ne constatent une hausse des prix sur les tablettes des magasins. Matt Poirier, du Conseil canadien du commerce de détail, ...LIRE LA SUITE