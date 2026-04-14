Guerre en Iran
Ottawa suspend la taxe d'accise sur l'essence jusqu'à la fête du Travail
Le premier ministre Mark Carney annonce une suspension de la taxe d'accise sur l'essence et le diesel jusqu'à la fête du Travail, alors que la guerre en Iran fait flamber les coûts de l'énergie.
M. Carney précise que cette mesure prendra effet lundi et devrait permettre aux Canadiens d'économiser 10 cents sur le litre d'essence ordinaire et 4 cents sur le litre de diesel.
En point de presse, M. Carney a parlé d'un allègement fiscal responsable et temporaire.
Selon lui, cette mesure contribuera également à réduire les coûts pour les camionneurs et les entreprises qui sont confrontées à une hausse de leurs frais liés au transport.
Le gouvernement libéral ne va cependant pas aussi loin que ce que proposait le Parti conservateur. La formation dirigée par Pierre Poilievre suggérait de suspendre les taxes sur l’essence et le diesel pour le reste de l’année et de retirer définitivement d'autres prélèvements sur la production d’énergie.
Les prix de l'essence ont grimpé en flèche à l'échelle mondiale, alors que le conflit au Moyen-Orient a fait flamber les cours mondiaux du pétrole.
Le président des États-Unis, Donald Trump, a confirmé lundi que l'armée américaine a commencé à bloquer les ports iraniens dans le cadre de ses efforts visant à forcer Téhéran à rouvrir le détroit d'Ormuz.
Craig Lord, La Presse Canadienne
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