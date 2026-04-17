Dans une proportion de 87,5%
Les ingénieurs du gouvernement se dotent d'un mandat de grève
Les ingénieurs du gouvernement du Québec viennent de se doter d'un mandat de grève, et ce, dans une proportion de 87,5 %.
Il s'agit d'un mandat de moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève générale et illimitée. Celui-ci pourrait donc prendre diverses formes.
Ils sont 1900, membres de l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ) — un grand syndicat indépendant. Ils travaillent au sein de différents ministères, principalement celui des Transports, mais aussi ceux de l'Environnement, des Affaires municipales, des Ressources naturelles et de la Cybersécurité.
En entrevue jeudi, le président de l'APIGQ, Marc-André Martin, s'est dit «très satisfait» du fort mandat de grève reçu de la part de ses membres, avec, d'ailleurs un taux de participation de 86,8 %.
«Nos gens ont été choqués d'apprendre que le gouvernement nous croyait non mobilisés. Ils ont répondu à l'appel», a-t-il lancé.
La convention collective est échue depuis le 31 mars 2023, soit en même temps que celles des secteurs public et parapublic.
Lia Lévesque, La Presse Canadienne
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