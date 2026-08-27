Ottawa ajuste certains droits de douane de rétorsion après avoir consulté l'industrie

Le ministère fédéral des Finances annonce qu'il a apporté quelques ajustements à la liste des droits de douane de rétorsion qui seront imposés sur des produits américains à compter du 8 septembre.

Dans un communiqué publié tard mercredi, le ministère a expliqué que ces ajustements ont été apportés à la suite de commentaires reçus lors d'échanges avec des représentants de certaines industries.

«Des ajustements ont été apportés en fonction des commentaires reçus pour nous protéger contre les préjudices économiques plus généraux», a expliqué le ministère dans sa déclaration écrite, partagée sur les réseaux sociaux.

Le communiqué nous apprenait notamment que «les produits de la mer et le poisson» ont été retirés de la liste des contre-mesures tarifaires, mais aucun autre détail n'était fourni.

Dans sa propre publication sur les réseaux sociaux, la ministre des Pêches, Joanne Thompson, a expliqué que «le Canada a procédé à des ajustements ciblés afin de protéger notre économie en retirant les produits du secteur des fruits de mer et du poisson de notre liste de droits de douane de rétorsion».

«Le secteur des fruits de mer et du poisson est le moteur de l’économie côtière du Canada», a-t-elle rappelé, ajoutant: «Nous serons là pour protéger les pêcheurs canadiens et tous ceux qui dépendent de la pêche.»

La riposte du Canada, détaillée mardi, prévoit notamment une hausse des droits de douane sur l'acier d'aluminium américains, qui passeront de 25 % à 50 %.

Le gouvernement fédéral imposera également des droits de douane allant de 15 % à 50 % sur des centaines d’autres produits exportés par les États-Unis, notamment les vêtements, les appareils électroménagers et les produits laitiers.

Malgré les ajustements apportés, le ministère des Finances a assuré que l'approche privilégiée demeure la riposte «équivalente au dollar près et au taux près».

«Nous continuons à travailler avec les industries canadiennes pour évaluer l'efficacité de ces mesures, en mettant surtout l'accent sur les industries qui ont été ciblées par les droits américains», a souligné le ministère.

Le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, a prévenu à plusieurs reprises que, si le Canada va de l'avant avec de nouvelles mesures de rétorsion, l’administration Trump ne restera pas les bras croisés.

La Presse Canadienne