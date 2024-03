La SQ fait état de 240 collisions mortelles et 269 décès sur les routes en 2023

Le taux de pornographie juvénile en ligne déclarée par la police a presque quadruplé au Canada entre 2014 et 2022. Statistique Canada précise qu’il est passé de 50 affaires pour 100 000 enfants et jeunes en 2014 à 160 huit ans plus tard. L’agence fédérale signale qu'entre 2014 et 2022, le phénomène de la pornographie juvénile en ligne ...