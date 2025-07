Les vols de voitures ont fortement diminué au premier semestre de 2025 au Canada

Le nombre de vols de voitures est en baisse au Canada grâce aux efforts collectifs déployés pour lutter contre les voleurs, selon un groupe spécialisé dans le crime d'assurance et la prévention de la fraude.

Équité Association rapporte que le nombre de véhicules déclarés volés à l'échelle nationale a diminué de 19,1 % au cours du premier semestre de 2025 par rapport à la même période en 2024.

Un peu plus de 23 000 véhicules ont été déclarés volés au cours des six premiers mois de l'année au Canada, apprend-on dans le rapport publié lundi.

La baisse est particulièrement marquée en Ontario et au Québec, qui ont enregistré des baisses sur un an de 25,9 % et 22,2 %, respectivement.

Les baisses d'une année à l'autre sont plus modestes dans les provinces de l'Atlantique et dans l'Ouest canadien, où elles s'élèvent à environ 9 %. L'Alberta a enregistré une diminution de 12,5 %.

Le vice-président national des services d'enquête chez Équité Association, Bryan Gast, attribue le recul des vols de véhicules à une plus grande sensibilisation du public et aux efforts déployés par les gouvernements et les forces de l'ordre.

«Il s'agit vraiment d'un effort collectif», selon lui.

M. Gast a noté que les corps policiers de l'Ontario et du Québec, en particulier, ont renforcé leurs mesures de répression grâce à des unités spécialisées dans le vol de véhicules.

Depuis le début de l'année, les résidants de l'Ontario et du Québec ont signalé respectivement 9600 et 3889 vols de véhicules, des chiffres que M. Gast attribue à la population plus importante de ces provinces et à leur proximité avec le port de Montréal.

De nombreuses mesures

Avec 4411 véhicules volés au cours du premier semestre de 2025, M. Gast a souligné que l'Alberta continue d'occuper la première place au pays en matière de vols de véhicules par habitant.

Les données publiées par Statistique Canada confirment les progrès réalisés à l'échelle nationale dans ce domaine. L'agence a signalé une baisse annuelle de 17 % du taux de vols de véhicules à moteur signalés à la police, qui est tombé à 239 incidents pour 100 000 habitants l'année dernière.

En 2023, le nombre de vols de voitures avait augmenté de 40 % par rapport au niveau historiquement bas enregistré en 2020, selon Statistique Canada.

Cette tendance a atteint son paroxysme l'année dernière, lorsque le gouvernement fédéral a convoqué un sommet, en février, pour lutter contre les vols de voitures.

Ottawa a ensuite accordé à l'Agence des services frontaliers du Canada des millions de dollars supplémentaires pour suivre les véhicules quittant le pays par les ports, après avoir donné 121 millions $ à l'Ontario en janvier de la même année pour lutter contre la criminalité organisée et les vols de voitures.

Selon M. Gast, certains des progrès réalisés peuvent probablement être attribués à la sensibilisation accrue des Canadiens à ce problème.

«Je pense que vous pouvez maintenant parler à n'importe qui et, si sa voiture n'a pas été volée, il connaît quelqu'un dont la voiture a été volée», a-t-il mentionné.

«Je pense que les gens prennent des précautions et certaines mesures pour que leur véhicule soit moins susceptible d'être volé.»

Le taux de récupération des véhicules a également augmenté de 3,4 points de pourcentage d'une année à l'autre pour atteindre 56,5 % au premier semestre de 2025, selon Équité Association. Ce taux est proche du niveau «d'avant la crise» de 57,2 % enregistré en 2021.

Des impacts sur les primes d'assurance?

Malgré les progrès réalisés dans la lutte contre le vol de véhicules, le Bureau d'assurance du Canada a averti que ce problème reste «très préoccupant» et «loin d'être le seul facteur contribuant à la hausse des coûts de l'assurance automobile».

«La combinaison de l'inflation, des droits de douane, de la hausse des coûts de réparation et de remplacement des véhicules, des pressions juridiques et des défis réglementaires fait grimper les prix dans tout le pays», a expliqué le bureau dans un communiqué.

Les droits de douane sur les pièces automobiles font grimper les coûts des réparations et des voitures de remplacement, a précisé le bureau.

M. Gast a reconnu que, bien que cela ne soit pas encore clair, les droits de douane pourraient jouer un rôle dans l'augmentation constatée par Équité Association dans les ateliers de démontage de véhicules nationaux et dans l'envoi de pièces détachées à l'étranger.

Il a ajouté que, chaque fois qu'il y a une perturbation des chaînes d'approvisionnement, comme celle qui a rendu les composants semi-conducteurs très recherchés pendant la pandémie de COVID-19, les criminels ont tendance à s'adapter pour répondre à la demande.

Bien qu'il se réjouisse des progrès réalisés à ce jour par le Canada dans la lutte contre le vol de voitures, il estime qu'il ne faut pas relâcher les efforts.

«Ne considérez pas le problème comme résolu, a-t-il prévenu. Pour que la situation reste gérable et que les chiffres continuent d'évoluer dans la bonne direction, je pense que nous devons continuer à nous concentrer sur ce problème.»

Craig Lord, La Presse Canadienne