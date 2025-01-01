Opération se sensibilisation sur la violence entre partenaires intimes

Initiée par la Sûreté du Québec (SQ), l’opération nationale concertée en matière de prévention de la violence entre partenaires intimes (ONCP VPI) se tiendra ce mercredi, le 26 novembre. L’événement se déroule dans le cadre des 12 jours d’action contre la violence faite aux femmes et aux filles.

Partout au Québec, les services policiers, les organismes d’aide et les partenaires gouvernementaux s’uniront afin de sensibiliser la population à la VPI et faire connaître les ressources. Pour une quatrième année consécutive, les activités de sensibilisation du 26 novembre se tiendront principalement à des endroits stratégiques sur le réseau routier. Certaines se feront sous forme de kiosques ou de patrouille à pied.

« Pour une quatrième année consécutive, l’opération nationale concertée témoigne de notre volonté commune d’agir autrement. Elle illustre la force du travail collectif entre les policiers et les intervenantes des ressources spécialisées. Ensemble, nous allons à la rencontre des citoyens pour sensibiliser, prévenir et surtout, ouvrir la porte à la demande d’aide. Parfois, une seule main tendue peut, pour une personne victime, faire toute la différence », dit Caroline Girard, Lieutenante coordonnatrice de l’équipe dédiée à la lutte contre la violence entre partenaires intimes, Sûreté du Québec

L’an dernier, ces quelques 200 opérations ont connu un très grand succès. Les personnes rencontrées se sont montrées très intéressées et reconnaissantes de pouvoir échanger avec des policiers et des intervenants au sujet de la VPI. Ces activités démontrent l’importance de la mobilisation des acteurs contre la violence entre partenaires intimes.

« Le DPCP s’engage de nouveau cette année comme partenaire de l’Opération nationale concertée en prévention de la violence entre partenaires intimes afin d’envoyer un message fort de mobilisation et de soutien. La violence entre partenaires intimes demeure une réalité profondément préoccupante pour notre société. Je tiens à réaffirmer l’engagement du DPCP à assurer leur sécurité et à soutenir les personnes victimes dans le cadre de leur passage dans le système judiciaire. Ensemble, nous poursuivons nos efforts pour prévenir cette violence et rappeler que l’accompagnement des personnes victimes d’un crime par les procureurs est au cœur de nos priorités. », exprime Me Patrick Michel, Directeur des poursuites criminelles et pénales.

Cette année encore, nous comptons sur la présence de SOS Violence conjugale, du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, de la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes, de l’Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape, de l’École nationale de police du Québec, du service Rebâtir ainsi que du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP). Plusieurs organismes locaux s’ajouteront selon les localités où les activités de sensibilisation auront lieu.

« Avec les années, cette opération de la Sûreté du Québec est devenue une activité phare des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. C'est un moment précieux qui nous permet de porter un message clair et mobilisateur directement auprès de la population », explique Jocelyne Jolin, Directrice Générale, SOS violence conjugale.

« Rebâtir est fier de participer, pour une 4e année consécutive, à l’Opération nationale concertée en prévention de la violence entre partenaires intimes, menée par la Sûreté du Québec. Cette initiative nous permet d’aller à la rencontre de la population pour faire connaître notre service de consultation juridique gratuite destiné aux personnes victimes de violence conjugale et sexuelle. Nous souhaitons ainsi briser l’isolement, informer sur les droits et redonner espoir. C’est un honneur de contribuer à cette démarche collective québécoise. En unissant nos forces, nous aidons les personnes victimes à retrouver confiance dans le système de justice et à reprendre le pouvoir sur leur vie », ajoute Me Marie-Claude Richer, directrice de Rebâtir.

« Le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale et ses 47 maisons membres sont fiers de participer, cette année encore, à l’opération nationale concertée. Nos maisons d’aide et d’hébergement seront présentes pour aller à la rencontre de la population et leur présenter toute la gamme de services qu’elles offrent aux femmes et aux enfants qui cherchent de l’aide. La collaboration de tous les partenaires lors de cette journée envoie un message fort de mobilisation contre la violence conjugale et de soutien aux victimes. C’est, ensemble, que nous faisons la différence dans leur vie. », termine Élise Brien, coresponsable des dossiers politiques au Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale.

Une nouveauté cette année : afin de lancer un message fort, à compter du 24 novembre et pour toute la période des 12 jours d’action, une projection grand format du logo de SOS Violence conjugale, accompagnée du ruban blanc, symbole de la lutte contre la violence faite aux femmes, illuminera la façade du Grand Quartier général de la Sûreté du Québec à Montréal.