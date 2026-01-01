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Après une forte hausse

Crimes haineux: le nombre de signalements est resté stable en 2024

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30 mars 2026
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Par La Presse Canadienne

 Le nombre de crimes haineux signalés par la police est resté stable en 2024, après avoir connu une forte hausse les années précédentes, selon Statistique Canada.

L'organisme fédéral indique qu'il y a eu 4882 crimes haineux au Canada en 2024, soit une augmentation de 1 % par rapport à l'année précédente.

Cette évolution fait suite à une hausse de 34 % entre 2022 et 2023 et après que le nombre de signalements eut plus que doublé depuis 2018.

Statistique Canada fait état d'une augmentation de 8 % des incidents ciblant l'origine ethnique en 2024, et d'une baisse de 26 % du nombre de cas ciblant l'orientation sexuelle.

Le nombre de crimes haineux signalés à la police et ciblant la religion est resté relativement stable, après une augmentation de 154 % entre 2020 et 2023.

Le gouvernement libéral a présenté un nouveau projet de loi sur les crimes haineux qui créerait de nouvelles infractions au Code criminel et définirait pour la première fois la notion de «haine» en droit criminel.

Anja Karadeglija, La Presse Canadienne

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