Vague de vols de véhicules dans la région

Présentement sur le territoire de la Régie de police Richelieu St-Laurent, nous avons une recrudescence de vols de véhicules. Les véhicules visés sont des véhicules récents de marque Lexus modèles NX200 et RX350, Toyota Highlander, 4 Runner et RAV 4 et Jeep Wrangler.

Les véhicules sont volés de façon électronique avec des dispositifs qui permettent aux voleurs de quitter avec le véhicule sans les clés originales.

La Régie est à la recherche d’information et nous demandons l’assistance du public afin de nous transmettre tout renseignement permettant de poursuivre nos enquêtes.

Pour toute information URGENTE vous contactez le 9-1-1.

Pour toute information NON URGENTE, composez la ligne « Info-crime » à la section du bureau du renseignement au (450) 922-7001 poste 399.

Veuillez noter que toutes les informations seront traitées de façon confidentielle.