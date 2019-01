Rappel de sécurité pour les motoneigistes de la région

Depuis quelques semaines, la Sûreté du Québec effectue des opérations motoneiges sur les sentiers de la province. Le 12 janvier dernier, ils se trouvaient du côté de la MRC d'Argenteuil où ils ont intercepté une trentaine de motoneigistes.

Côté bilan, ils ont émis trois constats d’infraction pour de l’équipement manquant en plus de vérifier une voiture abandonnée sur la rue Jackson qui est fermée pour la période hivernale.

La Sûreté du Québec rappelle aux motoneigistes qu’ils doivent éviter les plans d’eau, circuler dans les sentiers balisés et respecter la signalisation et les lois. De plus, il est recommandé de pratiquer ces activités le jour plutôt que la nuit. Notons d’ailleurs qu’en vertu de l’article 12.2 de la Loi sur les véhicules hors route, il est interdit de circuler dans les sentiers entre minuit et six heures, à moins qu’il n’y ait une signalisation contraire.

Il est à noter, que la réglementation entourant la pratique de la motoneige est la même, que vous soyez sur des sentiers, des chemins publics ou privés ou des plans d’eau gelés.