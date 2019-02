La SQ se tourne vers la population pour retrouver un jeune homme de 16 ans disparu depuis le 29 janvier dernier

Le 29 janvier dernier, Raphaël Viau, 16 ans, était aperçu pour la dernière fois sur l’avenue Sainte-Anne, à Saint-Hyacinthe. Le jeune homme originaire de La Présentation aurait été vu, depuis, au centre-ville de Montréal. La Sûreté du Québec demande à la population d’ouvrir l’oeil pour le localiser.

Ses proches craignent pour sa santé et sa sécurité. L’adolescent disparu mesure 5 pieds et 9 pouces et pèse 150 lb. Au moment de son départ, ses cheveux étaient teints de couleur gris et ses yeux sont bruns.

La dernière fois qu’il a été vu, il portait des pantalons et des bottes d’hiver de couleur noir.

Toute personne qui apercevrait ce jeune homme est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de le retrouver peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.