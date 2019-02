Deux arrestations dans le cadre du projet Renard

Le mardi 5 février 2019, les policiers de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent ont procédé à une série de perquisitions sur le territoire de Saint-Amable, en lien afin le trafic de stupéfiants.

Cette enquête qui s’est échelonnée sur plusieurs mois a permis de saisir 447 comprimés de métamphétamine, 100 grammes de cannabis, 12 grammes de cocaïne, une arme de poing et 37 000$ en argent. De plus 3 véhicules d’une valeur totale de plus de 60 000$ ont été saisis comme bien infractionnel.

Deux individus ont été arrêtés lors des perquisitions soit M. Stéphane Bénard, 44 ans, et M. Marcel Bénard, 70 ans. Les deux hommes ont comparu le 6 février au Palais de justice de Sorel-Tracy sous différents chefs d’accusation en lien avec la présente enquête.