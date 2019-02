Incendies criminels : deux suspects recherchés par le SPVM

Les enquêteurs du Module des incendies criminels du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) se tournent vers la population pour résoudre un dossier d'incendies criminels. Ceux-ci datent du 5 janvier dernier et ont été commis dans les arrondissements de Saint-Léonard et Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles, entre 20 h 40 et 22 h 30.

Le SPVM sollicite l'aide du public afin de localiser deux suspects impliqués dans ces crimes. Le duo circulait à bord d'une camionnette noire de style «pick-up» (photo 3), possiblement un Ford Série F, avec des lumières aux miroirs et sur le toit ainsi que des marchepieds chromés.

Les deux suspects sont des hommes. Lors des événements, un des suspects (photo 1) portait une cagoule noire et l'autre suspect (photo 2) portait un manteau foncé avec un capuchon garni de fourrure.



Quiconque possédant de l’information qui pourrait permettre d’identifier ces hommes peut communiquer avec le 911, se rendre à son poste de quartier ou communiquer avec Info-Crime Montréal au 514-393-1133 ou en ligne. L’information sera traitée de façon anonyme et confidentielle.